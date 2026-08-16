Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Geçen sezonu üst sıralarda tamamlayan iki ekibin zorlu mücadelesi öncesinde futbolseverler "Başakşehir - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Ağustos Pazar maç programı ve canlı yayın detayları...

İstanbul Başakşehir - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, kendi sahasında Kocaeli temsilcisi Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Geçen sezon ligi sırasıyla 5. ve 10. sıralarda tamamlayan iki iddialı ekibin lig açılışı sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında "Başakşehir - Kocaelispor maçı ne zaman?", "Başakşehir Kocaelispor maçı saat kaçta?", "Kocaelispor maçı hangi kanalda?" ve "beIN Sports 1 canlı izle" sorgulamaları üst sıralarda yer alıyor. 16 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel detayları netleşti.

BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 1. haftasındaki RAMS Başakşehir - Kocaelispor müsabakası 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbul Başakşehir muhtemel ilk 11'i: Şengezer, Bulut, Ba, Bayram, Operi, Fayzullaev, Güneş, Özdemir, Brnic, Shomurodov, Selke

Kocaelispor muhtemel ilk 11: Öztaşdelen, Oğuz, Dijksteel, Ortakaya, Haidara, Keita, Show, Susoho, Rivas, Agyei, Baku

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