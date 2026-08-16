Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, sezonun açılış maçında taraftarı önünde Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Beşiktaş, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı anlatım linki!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna yarın sahasında oynayacağı Eyüpspor maçıyla başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk haftada karşılaşacağı Eyüpspor ile ligde 5. kez rakip olacak. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor, yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Vincenzo Italiano önderliğinde Beşiktaş, lige taraftarı önünde kazanarak başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı!

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacak mücadele Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hüseyin Aylak yapacak, mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlı ekibin ligdeki ilk maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ITALIANO İLE İLK SÜPER LİG SINAVI

Beşiktaş'ın 48 yaşındaki teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki ilk resmi maçına çıkacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi elemelerinde başlayan İtalyan çalıştırıcı, Midtjylland ve Hradec Kralove karşısında çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak 4'te 4 yapmıştı.

LİGDE 5. RANDEVU VE REKOR KALE

Süper Lig tarihinde iki takım daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 3 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakip filelere 9 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Avrupa kupalarında oynadığı 4 resmi maçta 5 gol atıp kalesini tamamen gole kapatan Beşiktaş'ta, Eyüpspor karşısında da kalede yeni transfer Alman kaleci Alexander Nübel'in yer alması bekleniyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

Eyüpspor: Moldovani Calegari, Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabibi, Costa, Boutobba, Pintor, Yusuf

Eyüpspor'umuz, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. pic.twitter.com/A8ck8EQAYF — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 15, 2026