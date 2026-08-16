Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, sezonun açılış maçında taraftarı önünde Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Beşiktaş, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Beşiktaş - Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde ligdeki ilk maçına çıkarken, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverlerin merak ettiği "Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman?", "Beşiktaş maçı saat kaçta?", "Beşiktaş-Eyüpspor maçı hangi kanalda?" ve "canlı anlatım" aramalarının yanıtları da belli oldu. Beşiktaş-Eyüpspor maçına dair tüm detaylar A Spor.com'da!

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak Beşiktaş - Eyüpspor müsabakası 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacak mücadele Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlı ekibin ligdeki ilk sınavı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Caleagari, Massanga, Costa, Sabiri, Pintor, Michalak, Abdullahi.

⚽ Maç Günü

🏆 Trendyol Süper Lig

🗓 1.Hafta

🆚 Beşiktaş

🕖 21.30

🏟 Tüpraş Stadyumu

📺 beIN SPORTS 1#BJKvEYP pic.twitter.com/sDtOWKSQZJ — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 16, 2026

ITALIANO İLE İLK SÜPER LİG SINAVI

Beşiktaş'ın 48 yaşındaki teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki ilk resmi maçına çıkacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi elemelerinde başlayan İtalyan çalıştırıcı, Midtjylland ve Hradec Kralove karşısında çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak 4'te 4 yapmıştı.

LİGDE 5. RANDEVU VE REKOR KALE

Süper Lig tarihinde iki takım daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 3 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakip filelere 9 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Avrupa kupalarında oynadığı 4 resmi maçta 5 gol atıp kalesini tamamen gole kapatan Beşiktaş'ta, Eyüpspor karşısında da kalede yeni transfer Alman kaleci Alexander Nübel'in yer alması bekleniyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU VE VAR HAKEMİ

Tüpraş Stadyumu'ndaki kritik mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hüseyin Aylak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Müsabakada VAR koltuğunda İskoç hakem Andrew Donaldson Dallas otururken, AVAR görevini ise Bersan Duran üstlenecek.