Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor’u ağırlıyor. Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde sezona Avrupa’da 4’te 4 yaparak başlayan siyah-beyazlılar, lig maratonuna da 3 puanla başlama hedefinde. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri, hakem kadrosu ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş, kendi sahasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Yaz döneminde teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlama hedefinde. Arama motorlarında futbolseverlerin en çok sorguladığı "Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman?", "Beşiktaş maçı saat kaçta?", "Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda?" ve "canlı izle" başlıklarının tüm detayları netleşti.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak Beşiktaş - Eyüpspor müsabakası 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacak mücadele Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlı ekibin ligdeki ilk sınavı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Muriollo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Da Costa, Boutoubba, Pintor, Yusuf

⚽ Maç Günü

🏆 Trendyol Süper Lig

🗓 1.Hafta

🆚 Beşiktaş

🕖 21.30

🏟 Tüpraş Stadyumu

📺 beIN SPORTS 1#BJKvEYP pic.twitter.com/sDtOWKSQZJ — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 16, 2026

ITALIANO İLE İLK SÜPER LİG SINAVI

Beşiktaş'ın 48 yaşındaki teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki ilk resmi maçına çıkacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi elemelerinde başlayan İtalyan çalıştırıcı, Midtjylland ve Hradec Kralove karşısında çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak 4'te 4 yapmıştı.

LİGDE 5. RANDEVU VE REKOR KALE

Süper Lig tarihinde iki takım daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 3 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakip filelere 9 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Avrupa kupalarında oynadığı 4 resmi maçta 5 gol atıp kalesini tamamen gole kapatan Beşiktaş'ta, Eyüpspor karşısında da kalede yeni transfer Alman kaleci Alexander Nübel'in yer alması bekleniyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU VE VAR HAKEMİ

Tüpraş Stadyumu'ndaki kritik mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hüseyin Aylak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda İskoç hakem Andrew Donaldson Dallas otururken, AVAR görevini ise Bersan Duran üstlenecek.