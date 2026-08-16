Trendyol Süper Lig ilk haftasında Amedspor, sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmanın detayları...

Amedspor - Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında heyecan zirve yapıyor. Bölgenin iki köklü ve tutkulu kulübü Amedspor ile Erzurumspor FK, sezona galibiyetle başlama hedefiyle karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler arama motorlarında "Amedspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman?", "Amedspor maçı saat kaçta?", "Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor.

AMEDSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 1. hafta kapsamında oynanacak Amedspor - Erzurumspor FK müsabakası 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

AMEDSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Taraftarların merakla beklediği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMEDSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

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