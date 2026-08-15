Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak Ankara'dan eli boş döndü.



Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal maçı değerlendirdi. İşte İsmail Kartal'ın sözleri:



Kendisine mağlubiyetin sebebiyeti sorulan İsmail Kartal, "Sonuçta bunun aslında konuşacak bir tarafı yok. Bu takım, bu değil!" dedi.



"HEPİMİZİN DERS ÇIKARMASI GEREKİYOR"



Takım olarak ders çıkarmaları gerektiğini belirten İsmail Kartal, "Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadele, oyun ortada. İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan bir gol yedik. Tamam olabilir. Tekrar ikinci üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı, daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldır, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkarması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"AYAĞIMIZDAKİ TOPU RAKİBE VERDİK"



Fenerbahçe'nin yediği goldeki hataya değinen İsmail Kartal, "Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. İkinci golde stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.