Nathan Ake: Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Hollandalı yeni transfer Nathan Ake maçın ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak başkentte 3 puan bıraktı.



Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake maçı değerlendirdi.



Top kayıplarının önemine değinen Ake, "Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli oluyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.