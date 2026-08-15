Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında Matteo Guendouzi'nin hatası pahalıya patladı!

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında sarı-lacivertlilerde Guendouzi'nin savunmadan çıkarken yaptığı hata pahalıya patladı. Oğulcan Ülgün’ün kaptığı top sonrası gelişen atakta Franco Tongya, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla Gençlerbirliği’ni 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında sarı-lacivertliler, savunmadan çıkmaya çalışırken sırtı dönük topla buluşan Matteo Guendouzi, bir anlık duraksadı ve Gençlerbirliği'nde Oğulcan Ülgün, Guendouzi'nin hatasını değerlendirerek baskıyla topu kaptı. Ondan topu alan Sekou Koita ileri çıkıp solundaki Franco Tongya'yı gördü. Ceza yayının solundan içeri sokulan Tongya, karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top kaleci Tarık Çetin'in solundan ağlarla buluştu.

İŞTE O POZİSYON

NOT: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.