Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta iki ekip, 1-1 berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor'un golü 20. dakikada Ruan Duarte'den gelirken Gaziantep FK'nın golünü 61. dakikada Deian Sorescu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor, lige 1'er puanla başlamış oldu.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.