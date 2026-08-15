CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Gaziantep'te kazanan çıkmadı! Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Gaziantep'te kazanan çıkmadı! Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta iki ekip, 1-1 berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor'un golü 20. dakikada Ruan Duarte'den gelirken Gaziantep FK'nın golünü 61. dakikada Deian Sorescu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor, lige 1'er puanla başlamış oldu.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

#Gaziantep FK #Trendyol Süper Lig #Mirel Radoi #Joao Pereira #Türkiye Futbol Federasyonu #Corendon Alanyaspor
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
G.Birliği-F.Bahçe | CANLI
G.Birliği-F.Bahçe | CANLI
Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Eyüpspor’a transfer oldu
Sonraki Haber
Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Eyüpspor’a transfer oldu