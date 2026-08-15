Anderson Talisca 2 kez direğe takıldı

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği deplasmanında Anderson Talisca’nın vuruşları 2 kez direkten döndü. İlk yarının son bölümünde köşe vuruşundan gelen topa etkili yükselen Brezilyalı yıldız, takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi. Maçın ikinci yarısında Gençlerbirliği karşısında 2-1 geriye düşen Fenerbahçe'de Talisca'nın yaptığı sert vuruş, önce kaleci İrfan Can Eğribayat'a, ardından direğe takıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Bu mücadelede Kanarya adına sezonun ve maçın gol perdesini Anderson Talisca açtı.

Brezilyalı yıldız ilk yarının sonlarında skor 1-1'ken köşe vuruşundan gelen topa etkili bir şekilde kafayla vurdu. Bu kafa vuruşu direkten geri döndü. Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği karşısında 2-1 geriye düşen Fenerbahçe'de Talisca'nın yaptığı sert vuruş, önce kaleci İrfan Can Eğribayat'a, sonrasında direğe takıldı.

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NOT: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.