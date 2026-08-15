Anderson Talisca 2 kez direğe takıldı
Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği deplasmanında Anderson Talisca’nın vuruşları 2 kez direkten döndü. İlk yarının son bölümünde köşe vuruşundan gelen topa etkili yükselen Brezilyalı yıldız, takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi. Maçın ikinci yarısında Gençlerbirliği karşısında 2-1 geriye düşen Fenerbahçe'de Talisca'nın yaptığı sert vuruş, önce kaleci İrfan Can Eğribayat'a, ardından direğe takıldı.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Bu mücadelede Kanarya adına sezonun ve maçın gol perdesini Anderson Talisca açtı.
Brezilyalı yıldız ilk yarının sonlarında skor 1-1'ken köşe vuruşundan gelen topa etkili bir şekilde kafayla vurdu. Bu kafa vuruşu direkten geri döndü. Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği karşısında 2-1 geriye düşen Fenerbahçe'de Talisca'nın yaptığı sert vuruş, önce kaleci İrfan Can Eğribayat'a, sonrasında direğe takıldı.
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NOT: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.