TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı VAR açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda yabancı VAR kullanılacağını açıkladı. İşte o sözler...

TFF'den yayınlanan açıklamada İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte, uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak; Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.