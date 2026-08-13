Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak tek müsabakayla başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak tek mücadeleyle başlayacak.
Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:
14 Ağustos Cuma:
21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK (RAMS Park)
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
16 Ağustos Pazar:
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)