Başakşehir FK, Krzysztof Piatek'e teşekkür etti

Süper Lig ekibi Başakşehir FK, Katar Yıldızlar Ligi takımlarından Al Duhail'e transfer olan Krzysztof Piatek'e vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2025- 19:10 Güncelleme Tarihi: 02.06.2025- 19:17