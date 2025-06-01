Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu! (2024/25 sezonu 38. hafta)

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu sona erdi. Ligin 38. ve son haftasının kapanış maçlarında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti. Reeder Samsunspor ise evinde Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. İşte sezon sonu itibariyle Süper Lig'de ortaya çıkan puan durumu...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2025- 21:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2025- 21:17