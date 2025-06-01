Trendyol Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Reeder Samsunspor konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı. Ev sahibi ekibin gollerini 90+5. dakikada Soner Aydoğdu ve 90+8. dakikada Arbnor Muja atarken, sarı-kırmızılı ekibin tek golü 46. dakikada Duckens Nazon'dan geldi. Konuk ekipte teknik direktör Sergej Jakirovic 77. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla puanını 63'e yükselten Reeder Samsunspor sezonu 3. sırada tamamladı. 45 puanda kalan Bellona Kayserispor ise 14. bitirdi.