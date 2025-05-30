Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli ekibe veda etti.

Edin Dzeko veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Veda etme zamanı geldi.

Ayrılmak asla kolay değildir, hele de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi bir kulüp seni rahatsız ediyorsa.

Son iki yılda bana ailem gibi davranan takım arkadaşlarıma, antrenörüme, personele, kulübe, her gün perde arkasında yorulmadan çalışan herkese teşekkür ederim.

Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize ayrı bir teşekkür: sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım.

Her gün, antrenmanda ve sahada, her şeyimi verdim.

Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yetmedi ama Fenerbahçe'ninki kadar tarihi ve şerefli bir tişörtü giydiğim için ne kadar gurur duysam azdır.

Yaşa Fenerbahçe!"

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'ya veda etti.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımı şu şekilde:

"Bazı oyuncular gol atar.

Bazıları pazubandını takar.

Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı.

Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın."