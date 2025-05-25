Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken, 37. haftada sahne alacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması kümede kalma ve orta sıralardaki sıralama için kritik bir mücadeleye sahne olacak. Hem ev sahibi Konyaspor’un hem de deplasman ekibi Alanyaspor’un 3 puan için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşma, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Recep Uçar yönetiminde son haftalarda performansını yukarı çeken Konyaspor, iç sahadaki avantajını iyi değerlendirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Joao Pereira’nın öğrencileri, zorlu deplasmana küme düşme korkusunu geride bırakmak için çıkıyor. 39 puanla 15. sırada yer alan Corendon Alanyaspor, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almayı ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantilemeyi hedefliyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendirecek karşılaşma hata yapmak istemeyen Alanyaspor, zorlu deplasmanda kazanarak rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Joao Pereira yönetiminde son 5 haftada 8 puan toplayan turuncu-yeşilliler, 39 puanla 15. sırada yer alıyor. Recep Uçar yönetiminde son haftaların forma takımlarından biri olmayı başaran Konyaspor ise güçlü rakibine karşı çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. 46 puanla 10. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Calusic, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Morten, Ndao, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Fatih, Janvier, Richard, Hadergjonaj, Yusuf, Hwang, Cordova, Sporar

İKİ TAKIM ARASINDA 34. RANDEVU

Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında 37. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 15 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 13 mücadeleyi de turuncu-yeşilliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Alanyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.