Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında İkas Eyüpspor, Adana Demirspor’u ağırlayacak. Arda Turan önderliğinde göz dolduran bir performans sergileyen Eyüpspor, sahasında hata yapmadan Avrupa hedefi doğrultusunda ilerlemeyi amaçlıyor. 47 puanla 5. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, bu maçı kazandığı takdirde Beşiktaş’ı geçerek 4. sıraya yükselme şansı yakalayacak. Özellikle hücum hattındaki Mame Thiam, Emre Akbaba ve Emre Mor gibi yaratıcı isimlerle sonuca gitmek isteyen Eyüpspor, taraftarı önünde kritik bir galibiyet arıyor. Öte yandan eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, bu mücadelede prestij peşinde olacak. Peki, İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İkas Eyüpspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Sezona damga vuran performansıyla ilk Süper Lig deneyiminde Avrupa'ya göz kırpan Eyüpspor, sahasında alacağı galibiyetle bu hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünde lige farklı bir soluk getiren eflatun-sarılılar, 29 maçta elde ettikleri 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Bu zorlu maratonda Beşiktaş'la baş başa bir sıralama mücadelesi veren Eyüpspor, Adana Demirspor karşısında kazanırsa 4. sıraya yerleşerek büyük bir avantaj sağlayacak. Taraftar desteğini arkasına alacak olan İstanbul temsilcisi, hücumda Mame Thiam, Emre Akbaba ve Emre Mor gibi yetenekli ayaklarıyla sonuca gitmeyi planlıyor. Öte yandan eksi 2 puanla ligin dibine çakılan Adana Demirspor, matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybetse de mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İKAS EYÜPSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İkas Eyüpspor ile Adana Demirspor, haftanın kapanış maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Claro, Robin, Umut, Yalçın, Melih, Emre Mor, Tayfur, Emre Akbaba, Thiam

Adana Demirspor: Vedat, Burak, Burhan, Tolga, Maestro, İzzet, Tayfun, Arda, Osman, Aymbetov, Ali Yavuz Kol

İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

Tarihleri boyunca 6 defa karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 31. haftasında 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 2'sini İstanbul ekibi kazanırken, 2 mücadeleyi de Adana temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Adana Demirspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Cem Özbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.