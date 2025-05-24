Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçında Gaziantep sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 37. hafta müsabakasında Gaziantep ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Kasımpaşa maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep: Bozan; Kizildag, Guler, Viana, Sorescu; Ndiaye, Soyalp; M'Bakata, Maxim, Kozlowski; Okereke

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Piatkowski, Ozcan, Rodrigues; Cafu; Fall, Hajradinovic, Kara, Keles; Da Costa

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