Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK, Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor, Çaykur Rizespor-Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadeleleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE MAÇLARIN İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan, Yasin, Rodrigues, Cafu, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Can Keleş, Da Costa
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş, Crespo, Yusuf, Yusuf, Keny, Piatek
Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Thalisson, Güray, Kaluzinski, Erdal, Safuri, Soner, Gaich
Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Husic, N'Diaye, Furkan, Maxim, Kozlowski, Okereke, Sorescu
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Schindler, Emre, Dimata
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Charisis, Samuel, Efkan, Simic, Rodrigues, Koita
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Varesanovic, Mithat, Olawoyin, Abdülkadir, Akintola, Ali Sowe
Göztepe: Arda, Koray, Heliton, Bokele, Ogün, Ahmed, Dennis, Nielsen, Tijanic, Romulo, Kubilay