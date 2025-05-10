Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 47. ve 77. dakikalarda Umut Nayir kaydederken konuk ekibin tek golü ise 71. dakikada Dal Varesanovic'ten geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Tümosan Konyaspor, 46 puana yükseldi ve 10. sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise 40 puanda ve 14. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasını Tümosan Konyaspor bay geçecek, Çaykur Rizespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.