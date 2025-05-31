Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2025- 15:44