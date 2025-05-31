Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ÇAYKUR RİZESPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Mithat, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Sowe.
Hatayspor: Demir, Karim, Burak, Yiğit Ali, Cengiz, Selimcan, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Fernandes, Okoronkwo
ÇAYKUR RİZESPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.