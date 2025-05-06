Adana'da kazanan Göztepe
Samsun'dan Avrupa hedefi için kritik galibiyet!
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Trabzonspor'un forma sırt sponsoru belli oldu! Trabzonspor'un forma sırt sponsoru belli oldu! 20:33
Icardi'ye sürpriz talip! İşte o takım Icardi'ye sürpriz talip! İşte o takım 18:58
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G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! 10:48