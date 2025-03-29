Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında, Net Global Sivasspor sahasında Adana Demirspor’u ağırlayacak. Küme düşme hattını doğrudan etkileyen bu önemli mücadelede Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, ligde kalma umutlarını sürdürmek için mutlaka galibiyet almak istiyor. 27 puanla 17. sırada yer alan Sivasspor, ligin bitimine yaklaşırken hata yapma lüksü olmadan sahaya çıkacak. Konuk ekip Adana Demirspor ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmasına rağmen prestij mücadelesi verecek. Peki, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig maçı ne zaman ve saat kaçta?

Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Net Global Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yiğidolar, taraftarı önünde kritik bir üç puan hedefliyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, sezon boyunca istikrarsız bir performans sergiledi. 27 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 17. sırada bulunuyor ve ligde kalma mücadelesinde telafisi zor bir dönemeçten geçiyor. Öte yandan, eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, küme düşmesi kesinleşmiş olmasına rağmen prestij mücadelesi vermeye devam ediyor. Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak moral kazanmayı amaçlıyor. Peki, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig maçı ne zaman ve saat kaçta?

NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA 32. RANDEVU

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Sivasspor ile Adana Demirspor 32. defa rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 12'sinde Yiğidolar üstün tamamlarken, 12 mücadeleyi de Mavi Şimşekler kazanmasını bildi. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Şener ve Seyfettin Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlenecek.