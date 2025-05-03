Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında heyecan, küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Corendon Alanyaspor sahasında Bellona Kayserispor’u ağırlayacak. Her iki takım da ligde kalma yolunda hata yapma lüksüne sahip değil. Ev sahibi Alanyaspor, geçtiğimiz haftaki mağlubiyetin ardından Joao Pereira önderliğinde yeniden toparlanmak istiyor. Turuncu-yeşilliler, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konuk ekip Kayserispor ise teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde adeta yeniden doğdu. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, ligin en formda takımlarından biri konumunda. Peki, Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında gözler kümede kalma mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getirecek kritik randevuya çevrildi. Corendon Alanyaspor sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Bu mücadele, sadece üç puandan fazlasını ifade ediyor; ligde kalmak adına adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Joao Pereira yönetiminde ligde tutunma savaşı veren Alanyaspor, 34 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen turuncu-yeşilliler, sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor.

Diğer yanda ise, teknik direktör Sergej Jakirovic önderliğinde müthiş bir ivme yakalayan Kayserispor var. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçta topladığı 13 puanla düşme hattından kendini çekip yukarılara doğru tırmanmayı başardı. 40 puana ulaşarak 13. sıraya yerleşen Kayseri temsilcisi, bu formunu sürdürerek sezonun son düzlüğüne rahat bir nefesle girmeyi hedefliyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CORENDON ALANYASPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Lima, Fatih, Richard, Janvier, Hadergjonaj, Efecan, Vilhena, Cordova, Sporar

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Mane

İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

Tarihleri boyunca 21 defa karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında 22. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 11 karşılaşmayı turuncu-yeşilliler kazanırken, 7 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.