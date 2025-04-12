Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında, sezonun kaderini doğrudan etkileyebilecek kritik bir mücadele sahne alıyor. Sipay Bodrum FK sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk edecek. Alt sıralardan kurtulma hedefiyle mücadele eden Bodrum temsilcisi için bu maç adeta bir dönüm noktası niteliğinde. Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle moral bulan ve küme düşme hattından uzaklaşan Jose Morais’in öğrencileri, bu kez taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Diğer yanda, sezona dalgalı başlayan fakat Emre Belözoğlu ile birlikte istikrar yakalayan Antalyaspor, yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Ligdeki son iki maçını kazanan Akdeniz temsilcisi, zorlu Bodrum deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini alarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, alt sıralardan kurtulma ve üst basamaklara tırmanma hedefleri taşıyan iki formda takım karşı karşıya geliyor. Sipay Bodrum FK sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Hem ev sahibi ekibin son haftalardaki çıkışı hem de Antalyaspor'un yükselen form grafiği, bu mücadeleyi haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri haline getiriyor. Sezonun zorlu fikstüründe inişli çıkışlı bir grafik çizen Bodrum FK, Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle birlikte adeta kimlik değiştirdi. Son dönemde aldığı kritik galibiyetlerle nefes alan Ege temsilcisi, 29 maç sonunda topladığı 33 puanla 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Antalyaspor ise Emre Belözoğlu ile başlayan yeni dönem meyvelerini vermeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, son iki haftada hanesine yazdırdığı 6 puanla moral depoladı ve 39 puana ulaştı. Ligde 10. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, istikrarlı yükselişini sürdürüp üst sıralara yaklaşmanın planlarını yapıyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

SİPAY BODRUM FK-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan, Taylan, Bardhi, Fredy, Gökdeniz, Seferi

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert, Thalisson, Veysel, Güray, Kaluzinski, Soner, Erdal, van de Streek, Samudio, Larsson

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen Bodrum FK ile Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 4. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Ege temsilcisi kazanırken, 2 mücadeleyi de Akdeniz ekibi üstün tamamladı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bodrum FK-Antalyaspor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu üstlenecek.