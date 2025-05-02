Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Onvo Antalyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Abdurrahim, Safuri, Erdal, Van de Streek, Kaluzinski, Samudio, Larsson
Tümosan Konyaspor: Slowik, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer
ONVO ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Onvo Antalyaspor-Tümosan Konyaspor maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başladı.
ONVO ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.