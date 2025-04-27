Konyaspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'a elenerek moral kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, ligde yeniden çıkış yakalamak istiyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşmayı başaran Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, 40 puanla 11. sırada bulunuyor ve kritik karşılaşmada 3 puanı alarak rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan, sezon boyunca yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eksi 2 puanla ligin dibine demir atan Adana Demirspor, prestij için sahaya çıkacak. Peki, Konyaspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Recep Uçar yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'a 5-1 kaybederek elenen Konyaspor, ligde moral arıyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak puanını 43'e çıkartmayı ve rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise zorlu Konya deplasmanında puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Pedrinho, Yusuf, Ndao, Kramer

Adana Demirspor: Murat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, Osman, İzzet, Bünyamin, Tayfun, Ozan, Aymbetov

İKİ TAKIM ARASINDA 35. RANDEVU

Tarihleri boyunca 34 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 33. haftasında 35. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 10'unu Konya ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Adana temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Adana Demirspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.