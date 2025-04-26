Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK evinde Reeder Samsunspor’u ağırlayacak. Ligin hem alt sıralarını hem de üst basamakları yakından etkileyen bu önemli karşılaşmada iki takım da hata yapmamakta kararlı. Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK, 34 puanla 16. sırada yer alıyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için sahasında mutlak galibiyet hedefliyor. İç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Bodrum temsilcisi, güçlü rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezona fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda düşüşe geçen Reeder Samsunspor cephesinde ise işler yolunda gitmiyor. Thomas Reis’in öğrencileri, son 5 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi ve bu kötü serinin ardından ligde 4. sıraya kadar geriledi. Karadeniz ekibi, zorlu Bodrum deplasmanında yeniden toparlanmak ve galibiyet serisine başlamak istiyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2025- 16:02