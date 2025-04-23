Deprem sonrası spor camiasından geçmiş olsun mesajları

Spor camiası, İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun mesajları yayınlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Spor camiası, İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun mesajları yayınlandı.

İŞTE O MESAJLAR: