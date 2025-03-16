Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025- 10:47