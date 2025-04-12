Trendyol Süper Lig'in 31. haftası kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik bir randevuya sahne oluyor. Tümosan Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Ligdeki umutlarını canlı tutmak isteyen iki takım da bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almayı hedefliyor. Recep Uçar yönetiminde son 3 haftada 2 galibiyetle moral bulan Konya temsilcisi, taraftar desteğini de arkasına alarak bu önemli maçtan 3 puan çıkarmak istiyor. Sezona umutlu başlayan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla hedeflerinden uzaklaşmaya başlayan Göztepe, kötü gidişata dur demek istiyor. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, Konya deplasmanında alacağı galibiyetle moral bulmak ve üst sıralara tutunmak istiyor. Tümosan Konyaspor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Ligdeki konumları gereği her iki takım için de puan kaybına tahammül yok. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle moral kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, Recep Uçar yönetiminde çıktığı bu maçta, yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Taraftarının desteğini arkasına alarak iç saha avantajını değerlendirmek isteyen Konya temsilcisi, ligde şimdiye kadar oynadığı 29 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Konuk ekip Göztepe'de ise işler son dönemde istendiği gibi gitmiyor. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, tam 9 haftadır galibiyet yüzü göremiyor. Sezonun ikinci yarısında yaşanan puan kayıpları, İzmir ekibini üst sıralardan uzaklaştırarak 7. sıraya kadar geriletti. Sarı-kırmızılılar, 28 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Ligde kalma yolunda avantaj elde etmek isteyen Konyaspor ve kötü gidişata dur demek isteyen Göztepe, bu karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Yasir, Marko, Bazoer, Pedrinho, Uğurcan, Yusuf, Kramer.

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Koray, İsmail, Dennis, Doğan, Juan, Kubilay, Romulo.

TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 31. RANDEVU

Tarihleri boyunca 30 defa karşı karşıya gelen TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe 31. kez rakip oldular. Daha önce oynanan 9 maçı yeşil-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Göztepe maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Şener yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlendi.