Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Ligdeki konumları gereği her iki takım için de puan kaybına tahammül yok. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle moral kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, Recep Uçar yönetiminde çıktığı bu maçta, yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Taraftarının desteğini arkasına alarak iç saha avantajını değerlendirmek isteyen Konya temsilcisi, ligde şimdiye kadar oynadığı 29 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Konuk ekip Göztepe'de ise işler son dönemde istendiği gibi gitmiyor. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, tam 9 haftadır galibiyet yüzü göremiyor. Sezonun ikinci yarısında yaşanan puan kayıpları, İzmir ekibini üst sıralardan uzaklaştırarak 7. sıraya kadar geriletti. Sarı-kırmızılılar, 28 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Ligde kalma yolunda avantaj elde etmek isteyen Konyaspor ve kötü gidişata dur demek isteyen Göztepe, bu karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Yasir, Marko, Bazoer, Pedrinho, Uğurcan, Yusuf, Kramer.
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Koray, İsmail, Dennis, Doğan, Juan, Kubilay, Romulo.
TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 31. RANDEVU
Tarihleri boyunca 30 defa karşı karşıya gelen TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe 31. kez rakip oldular. Daha önce oynanan 9 maçı yeşil-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Göztepe maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Şener yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlendi.