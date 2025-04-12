Sipay Bodrum FK 0-0 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2025- 18:56 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025- 20:58
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Sipay Bodrum FK bu sonuçla puanını 34'e yükseltirken, Onvo Antalyaspor puanını 40'a çıkardı.
DİĞER HABERLER