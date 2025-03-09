Net Global Sivasspor-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Kötü gidişatın ardından teknik direktör değişikliğine giden Net Global Sivasspor, yeni hocası Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış aramaya hazırlanıyor. Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan Yiğidolar, taraftarı önünde güçlü rakibi Göztepe’yi mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Konuk ekip Göztepe ise son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Net Global Sivasspor-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Net Global Sivasspor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Net Global Sivasspor ile Avrupa hedefini sürdüren Göztepe kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Yiğidolar, teknik direktör değişikliğinin ardından Rıza Çalımbay yönetiminde toparlanma arayışında. Deneyimli teknik adamla geçmişte önemli başarılara imza atan kırmızı-beyazlılar, taraftarının desteğiyle uzun süredir hasret kaldığı galibiyete ulaşmayı hedefliyor. 25 maç sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan toplayan Sivasspor, bu kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Öte yandan sezona güçlü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Göztepe, son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Avrupa yarışındaki iddiasını sürdürebilmek adına bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Ligde 24 maça çıkan ve 10 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle 6. sırada bulunan İzmir ekibi, kötü gidişata Sivasspor karşısında son vermeyi amaçlıyor. Peki, Net Global Sivasspor-Göztepe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Göztepe maçı 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BP Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RIZA ÇALIMBAY TEKRAR SİVAS'TA

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kötü gidişi engelleyemeyen Sivasspor, genç çalışıtırıcı ile yollarını ayırdı. Göreve kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ı geri getiren Yiğidolar, Göztepe maçına deneyimli teknik direktör yönetiminde çıkacak. Taraftarlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Çalımbay'ın nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

SİVASSPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 12. RANDEVU

Süper Lig tarihi boyunca 11 defa karşı karşıya gelen Sivasspor ile Göztepe, ligin 27. haftasında 12. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 3'ünü Yiğidolar kazanırken, 6 mücadeleyi de İzmir ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Göztepe maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.