Samsunspor-Kasımpaşa TIKLA İZLE | Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu sezonun sürpriz takımlarından biri olmayı başaran Karadeniz temsilcisi, milli ara öncesinde Fenerbahçe deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönmeyi başardı. 51 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor, taraftarı önünde hata yapmadan galibiyete uzanarak Avrupa yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa ise 4 hafta aradan sonra aldığı galibiyetle moral depoladı. İstanbul ekibi, Samsun deplasmanında üst üste ikinci 3 puanını kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam eden Samsunspor, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son olarak Fenerbahçe deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikle hanesine 1 puan yazdırdı. Thomas Reis'in öğrencileri, Kasımpaşa karşısında kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Öte yandan Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta 4 maçlık galibiyet hasretine son vererek moral depoladı. 35 puanla 11. sırada yer alan İstanbul ekibi, Samsun deplasmanında galibiyet alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REEDER SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Celil Yüksel, Ait Bennasser, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Piatkowski, Yasin Özcan, Espinoza, Rodrigues, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Hajradinovic, Fall, Da Costa

MARIUS MOUANDILMADJI CEZALI, SATKA ŞÜPHELİ

Kasımpaşa karşısında ev sahibi avantajını kullanarak puanını 54'e yükseltmek isteyen Samsunspor'da, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören golcü oyuncu Marius Mouandilmadji bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ancak maç formu eksik olan stoper Lubo Satka'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

SAMSUNSPOR İLE KASIMPAŞA ARASINDA 16. RANDEVU

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Samsunspor ile Kasımpaşa 16. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 11'ini Karadeniz ekibi kazanırken, 3 mücadeleyi de İstanbul temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Kasımpaşa maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.

Samsunspor-Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Luis Godin yer alacak. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.