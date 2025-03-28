Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 29. hafta müsabakasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Ertas; Sitya, Demirbag, Jevtovic, Yazgili, Guilherme; Tasci, Ibrahimoglu, Aleksic, Erdogan; Pedrinho.

Gaziantep FK: Bozan; Guler, Husic, Husic, Tasdemir; Ndiaye, Maxim, Kozlowski; Lungoyi, Boateng, Okereke.

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