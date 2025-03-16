Göztepe - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 28. hafta müsabakasında Göztepe - Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GÖZTEPE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe - Eyüpspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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