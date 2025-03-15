Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 28. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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