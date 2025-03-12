TFF 29 ve 30. hafta programını açıkladı! Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi...
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlanmadı. İşte Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihleri...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 15:49 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025- 15:58
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri netlik kazandı.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 29 VE 30. HAFTALARIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE: