Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başakşehir 29 puanla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından çıkış arayan ev sahibi takım, Çağdaş Atan önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Thomas Reis yönetiminde çıkış sürdürmek isteyen Samsunspor ise 40 puanla 3. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden deplasman takımı, üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. İlk 4 içerisinde yer alan deplasman takımı ile üst sıralara çıkmayı hedefleyen ev sahibi takım kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, Çağdaş Atan yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 32'ye çıkartmayı hedefliyor. 40 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor ise Thomas Reis ile mevcut konumunu korumak için mücadele ediyor. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PIATEK GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE YER ALIYOR

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek gollerini atmaya devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 19 maçta forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, 15 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. 2 kez de gol pası veren Polonyalı futbolcu, son oynadığı 7 maçın 6'sında gol atma başarısı gösterdi. Reeder Samsunspor maçında da ilk 11'de başlaması beklenen Piatek'in gol atıp atamayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.