Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Erkan, Musah, Fredy, Ege, Okita, Puscas
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Winck, Gökhan, Barak, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa
SİPAY BODRUM FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Sipay Bodrum FK - Kasımpaşa karşılaşması 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı.
SİPAY BODRUM FK - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki Sipay Bodrum FK - Kasımpaşa müsabakası Beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.