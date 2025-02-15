Trendyol Süper Lig | RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, RAMS Başakşehir sahasında Sipay Bodrum FK’yı konuk edecek. Küme düşme hattı ve üst sıralar açısından büyük önem taşıyan mücadelede iki ekip de hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.Sezona Çağdaş Atan yönetiminde büyük umutlarla başlayan ancak istikrarsız bir grafik çizen Başakşehir, bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Ligde 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 33 puanla 7. sırada yer alıyor. Hedefini Avrupa kupalarına katılım olarak belirleyen İstanbul ekibi, Krzysztof Piatek önderliğinde hücumda etkili olmayı amaçlıyor. Ligin alt sıralarında yer alan Sipay Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde yeni bir sayfa açmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe ile berabere kalan yeşil-beyazlı ekip, uzun süredir hasret kaldığı galibiyeti almak için sahaya çıkacak. 17 puanla 17. sırada bulunan Ege temsilcisi, İstanbul deplasmanında savunmada dirençli bir oyun sergileyerek sürpriz bir sonuca imza atmayı planlıyor. Peki, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, RAMS Başakşehir sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Hem küme düşme hattını hem de Avrupa yarışını ilgilendiren bu zorlu mücadelede iki ekip de mutlak galibiyet hedefliyor. Ligde 7. sıraya kadar yükselen Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor. 33 puana sahip olan İstanbul ekibi, iç sahada oynayacağı önemli mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Krzysztof Piatek'in etkili performansı turuncu-lacivertlilerde dikkat çekerken, Çağdaş Atan'ın hangi oyuncuları ilk 11'de sahaya süreceği merak konusu. Ligde 17 puanla 17. sırada bulunan Bodrum FK, geçtiğimiz hafta Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe ile berabere kalmıştı. Yeni hocasıyla ilk galibiyetini almak isteyen yeşil-beyazlılar, küme düşme hattından kurtulmak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PIATEK DURDURULAMIYOR

Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon Başakşehir formasıyla 21 lig maçında süre alan Polonyalı golcü 18 gol atarak en yakın rakibine 5 gol fark attı. 2 defa da asist katkısında bulunan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, son 4 maçında 6 gol ve 1 asist yaptı.

BAŞAKŞEHİR İLE BODRUM FK ARASINDA 3. RANDEVU

Küme düşme ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak olan Başakşehir ile Bodrum FK 3. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 1 mücadeleyi İstanbul ekibi kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Güçlü rakibi karşısında henüz galibiyet alamayan Bodrum FK, bu hafta oynanacak maçta bir ilke imza atmak istiyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Bodrum FK maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.