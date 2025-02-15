ŞİFRESİZ | Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırlayacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyetle çıkış yakalamayı hedefliyor. Ligde şu ana kadar oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kara Kartal, 6. sırada bulunuyor. Devre arası transfer döneminde kadrosuna genç ve dinamik isimleri dahil eden Beşiktaş'ın sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı merak ediliyor. Trabzonspor cephesinde ise işler yolunda gidiyor. Son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçen bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. 29 puanla 9. sırada yer alan Fırtına'da Teknik Direktör Şenol Güneş, eski takımına karşı önemli bir sınav verecek. Takımını güçlendirmek için devre arası transfer döneminde hamleler yapan Trabzonspor’da, Nwakaeme’nin durumu araştırılıyor. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun derbide forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında futbolseverler heyecan dolu bir mücadeleye tanıklık edecek. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde iki ekip de hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Son dönemde yükselen bir form grafiği çizen Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde henüz mağlubiyet almayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. 21 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6. sırada yer alan Kara Kartal, Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun Trabzonspor karşısında sahada olup olmayacağı merak konusu. Teknik ekibin maç saatinde bu isimlerle ilgili karar vermesi bekleniyor. Konuk ekip Trabzonspor, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 29 puanla 9. sırada bulunan Fırtına, Şenol Güneş yönetiminde istikrarlı bir grafik yakalamak istiyor. Trabzonspor'un en büyük soru işaretlerinden biri olan Nwakaeme'nin ilk 11'de olup olmayacağı ise maç saatine doğru netleşecek. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

15 Şubat Cumartesi 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Muçi, Rashica, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Cham, Visca, Banza

IMMOBILE İLE BANZA KOZLARINI PAYLAŞACAK

Süper Lig'in 24. haftasında oynanancak derbide gözler Immobile ile Banza'nın üzerinde olacak. İki golcünün sahne alacağı kritik maçta, gol krallığınına oynayan futbolcuların nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Skor tabelasını değiştirmek isteyen yıldız isimlerin gol ya da goller atıp atamayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Immobile ve Banza'nın istatistikleri:

BEŞİKTAŞ EVİNDE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Tüpraş Stadyumu'nda ilk lig maçına çıkacak olan Beşiktaş taraftarı önünde kazanmak istiyor. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, Kara Kartal müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Son 6 lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş, etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. 35 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak önemli bir galibiyet elde etmeyi ve üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor maçına hazırlanan Beşiktaş, evinde oynadığı son 4 lig maçında 2 defa galip olurken, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0, Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

BORDO-MAVİLİLER 4 MAÇTIR KALESİNDE GOL GÖRMÜYOR

Süper Lig'de yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 lig maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Antalyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında gol yemeyen bordo-mavililer, son olarak Samsunspor maçında 2 gole engel olamamıştı. Beşiktaş karşısında da etkili bir savunma ortaya koymak isteyen Fırtına'da Uğurcan Çakır'ın performansı merak ediliyor.

TRABZONSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN SERİ

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 4 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde çıkışını sürdürmek istiyor. 29 puanla 9. sıraya kadar yükselen Fırtına, son olarak Samsunspor deplasmanında 2-1 kaybetmişti. Bordo-mavililer kritik maçta puanını 32'ye çıkartmayı hedeflerken, Anthony Nwakaeme'nin oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ YILLAR SONRA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanan deneyimli Teknik Direktör Şenol Güneş yaklaşık 12 yıl sonra Tüpraş Stadyumu'nda yerini alacak. Trabzonspor'un başında 3 puan için sahaya çıkacak olan Güneş, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı mücadele vermişti.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

İç sahada daha etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor, son deplasman galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek almıştı. 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet alamayan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

ARROYO VE RICARDO KADRODA OLACAK MI?

Devre arası transfer döneminde kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda, iki genç futbolcunun oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

FIRTINA DERBİLERDE KAZANAMIYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanan Trabzonspor, son galibiyetini 4 Kasım 2023'te aldı. Sarı-lacivertliler karşısında 3-2 kazanan bordo-mavililer, Kadıköy deplasmanın ardından oynadığı karşılaşmalarda 3 puan sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR ARASINDA 141. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Trabzonspor 141. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 56 kez siyah-beyazlılar kazanırken, 47 mücadeleyi de bordo-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 37 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Akarsu üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Polonya'dan FIFA kokartlı Daniel Stefanski oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak.