TFF'den flaş değişiklik! Sahadan çekilen takımlar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti. Sahaya çıkmayan ya da sahadan çekilen takımlara bir sonraki sezonda 9 puan silme cezası verilecek. Ayrıca yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara da çeşitli cezalar verilecek.

TFF Yönetim Kurulu, 12 Şubat Çarşamba günü yaptığı toplantıda Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler gerçekleştirdi. Yapılan değişikliğe göre sahaya çıkmayan ya da maçta sahadan çekilen takımlara bir sonraki sezonda 9 puan silme cezası verilecek. Ayrıca sahadan çekilen kulüp, Süper Lig ekibi olursa 20 milyon TL ile 100 milyon TL arasında para cezası kesilecek. Ayrıca sahadan çekilen kulübün başkanı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"MADDE 36/A - MÜSABAKAYA ÇIKMAMA VEYA BAŞLAMIŞ MÜSABAKAYI TERK ETMEYE YÖNELİK SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; herhangi bir kategori ayrımı yapılmaksızın, müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk ederek müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet verecek şekilde sportmenliğe aykırı harekette bulunan kulüp ve mensupları hakkında Disiplin Kurulları aşağıda yer alan cezalara hükmeder;

(a) Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

(b) Kulüplere; Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası, 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası, 2. Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası, 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,

(c) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(d) Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.

(2) İhlalin amatör kulüplerce gerçekleştirilmesi halinde yetkili disiplin kurulları; ilgili kişiler hakkında yukarıda yer alan hak mahrumiyeti cezalarına hükmetmekle birlikte ilgili Kulüplere 50.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası verir.

(3) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir."