Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Adana Demirspor sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk ediyor. Son haftalarda yaşanan gelişmeler ve kritik puan kayıpları, iki takım açısından da bu maçı önemli hale getiriyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynadığı maçın ilk yarısında sahadan çekilen Adana Demirspor, eksi 3 puan cezası almış ve karşılaşmayı hükmen 3-0 mağlup kapatmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından toparlanmak isteyen Mavi Şimşekler, taraftarı önünde moral bulmayı hedefliyor. Takımda Semih Güler’in ayrılığı dikkat çekerken, Mustafa Alper Avcı’nın öğrencilerinin nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde son üç haftada kaybetmeyen Antalyaspor, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 26 puanla 13. sırada yer alan Akdeniz ekibi, düşme hattından uzaklaşmak adına Adana deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Peki, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında gözler, Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında ilk yarıda sahayı terk eden ve eksi 3 puan cezası alan Adana Demirspor, ligin son sırasına demir atmış durumda. Mavi Şimşekler, bu kritik maçta taraftarının desteğiyle çıkış arıyor. Öte yandan, takım kaptanı Semih Güler'in Gaziantep FK'ya transfer olması savunma hattında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Son haftalarda Emre Belözoğlu yönetiminde toparlanan ve son üç maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Adana deplasmanında galibiyet arıyor. Oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada bulunuyor. Zor zamanlar geçiren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Akdeniz ekibi, üç puan alarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ADANA DEMİRSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN CEZASI AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanının ilk yarısında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu. Mücadeleyi 3-0 hükmen kaybeden Adana ekibine 3 puan silme cezası verildi. Ayrıca, Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a da açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

ADANA DEMİRSPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDA 27. RANDEVU

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor 27. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 11 kez Adana temsilcisi üstün ayrılırken, 8 mücadeleyi de Akdeniz ekibi kazanan taraf oldu. Adana Demirspor ile Antalyaspor arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Mehmet Kapluhan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.