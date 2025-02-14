Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ozan, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui.
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Erdal, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.ADANA DEMİRSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Adana Demirspor - Onvo Antalyaspor maçı 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başladı.
ADANA DEMİRSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'ndaki Adana Demirspor - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.