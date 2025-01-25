Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Küme düşme hattının üzerinde yer alan ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi, Sami Uğurlu yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 25'e çıkartmayı hedefliyor. 29 puanla 7. sırada yer alan Başakşehir, Çağdaş Atan ile üst sıralara çıkmak için mücadele ediyor. Tekrar Avrupa kupalarında yer almak isteyen turuncu-lacivertliler, sezonu ilk 4 içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Emre Kargın'ın düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.