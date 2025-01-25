Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak ev sahibi takım, hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 2, galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi 22 puanla 11. sırada yer alıyor. Eyüpspor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Alanyaspor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında yer almak isteyen Başakşehir ise üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. 29 puanla 7. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanarak, üst üste 2. galibiyetini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2025- 12:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025- 12:21