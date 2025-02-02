Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Adanaspor 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından Mustafa Dalcı yerine Mustafa Alper Avcı'yı göreve getiren ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u mağlup eden Kasımpaşa ise Hakan Keleş ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Burak Yılmaz ile yola devam kararı alan İstanbul temsilcisi, Adana deplasmanında kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler iki yeni teknik direktörün nasıl performans göstereceğini merak ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 11:50