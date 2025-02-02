Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Küme düşme hattının üzerinde yer alan deplasman takım ile küme düşme hattında bulunan ev sahibi takım kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile yollarını ayırarak göreve Mustafa Alper Avcı'yı getirdi. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 8'e çıkartmayı hedefliyor. 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa ise geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında alınan galibiyetin ardından Hakan Keleş ile yollarını ayırdı. Burak Yılmaz ile yola devam eden İstanbul temsilcisi, zorlu Adana deplasmanında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Yasin Kol'un düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.