Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Alioui, Aimbetov.
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Opoku, Yasin, Piatkowski, Aytaç, Cafu, Hajradinovic, Brekalo, Fall.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başladı.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'ndaki Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.