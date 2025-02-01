Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Reeder Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Keny, Piatek
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Laura, Marius
RAMS BAŞAKŞEHİR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.