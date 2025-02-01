RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 18:47